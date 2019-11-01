На Дону с судимого за мошенничество учредителя кооператива хотят взыскать 77,6 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области привлек учредителя сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива «ДонАгроРесурс» Владимира Рыльщикова к субсидиарной ответственности на 77,6 млн руб. Информация об этом опубликована в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в сентябре 2017 года господин Рыльщиков был признали виновным по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Тогда ему назначили наказание в виде лишения свободы со штрафом. Суд установил, что бизнесмен незаконно получил субсидию 20 млн руб. в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. Поступившими денежными средствами он распорядился не по целевому назначению.Средства были изъяты по иску Багаевского районного прокурора.

В январе прошлого года суд взыскал с господина Рыльщикова 20 млн руб. в доход государства.

СПССК «ДАР» был признан банкротом в июле 2016 года. По данным сайта kartoteka.ru, предприятие было учреждено в июне 2011 года и вела вспомогательную деятельность в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции. Господин Рыльников является председателем правления кооператива.

Дарья Голякова