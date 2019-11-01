Netflix выпустил трейлер «Ведьмака»

На итальянском фестивале Lucca Comics and Games стриминг-сервис Netflix представил полноценный трейлер первого сезона сериала «Ведьмак». Стала известна и дата премьеры шоу — 20 декабря. Сезон будет состоять из восьми эпизодов. Самому ожидаемому фэнтези-сериалу предрекают славу «Игры Престолов»: двухминутный англоязычный трейлер на YouTube собрал около 5 млн просмотров за сутки.

Роль ведьмака Геральда, на которую пробовалось более 200 человек, исполнит бывший «супермен» Генри Кавилл, принцессу Цириллу сыграет Фрейя Аллан, а чародейкой Йеннифэр станет Аня Чалотра.

«Ведьмак» — сага о приключениях мутанта, странствующего в волшебном мире, экранизирована по циклу рассказов польского писателя Анджея Сапковского.