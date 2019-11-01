Кто теперь будет кормить школьников и насколько это будет безопасно? Единый центр муниципального заказа города Нижнего Новгорода обезглавлен.

Глава города Владимир Панов уволил гендиректора ЕЦМЗ Владимира Жмакина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода. Уточняется, что Жмакин написал заявление по собственному желанию. А до этого он долгое время прибывал на больничном.

В прошлом ноябре ЕЦМЗ выиграл конкурс по выбору единого организатора питания в 143 нижегородских школах. Всего в городе 167 школ, в остальных есть собственный штат поваров.

В середине октября в школе №47 на проспекте Гагарина, которую обслуживает как раз Единый центр, произошла вспышка острой кишечной инфекции - заболели 26 детей. Выяснилось, что работник пищеблока этой школы, являющийся носителем дизентерии. В учебном заведении был объявлен карантин.

Директор городского департамента образования Елена Платонова подтвердила виновность в произошедшем сотрудников Центра и пообещала исключить повторения подобного.

Однако этот инцидент уже был повторным. В феврале ЕЦМЗ оштрафовали на 150 тысяч рублей за отравление четырнадцати детей в школе № 139. Тогда причиной заболевания стала приготовленная с нарушениями еда – в пробах продуктов обнаружили кишечную палочку.

О фигуре Владимира Жмакина, а также о нарушениях в действиях Единого центра муниципального заказа «КоммерсантFM Нижний Новгород» рассказал Депутат Государственной думы Александр Курдюмов, фракция ЛДПР.

В сентябре прошлого года, при приеме на работу Владимира Жмакина мэр города поставил задачу «доказать, что предприятие, действительно, сможет обеспечить максимально качественное питание для школьников». Сам же Жмакин обещал Владимиру Панову внедрить в школах особое питание для детей-диабетиков, а также разработать для школьников полезные, питательные и вкусные блюда.

Добавим, что с 14 октября Единым центром Муниципального заказа временно руководит Марина Моисеева.