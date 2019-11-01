Стремительный рост цен на недвижимость откладывается

Рост цен на недвижимость откладывается, правда, ненадолго, отмечают эксперты, опрошенные “Ъ FM”. В компании «Дом.рф» проанализировали, как отразилось на рынке введение эскроу-счетов. Этот механизм используется при долевом строительстве — деньги за квартиру лежат в банке, который отдает средства застройщику лишь после окончания работ. Так называемое проектное финансирование начало действовать с 1 июля.

Эксперты по-разному оценивали влияние этой меры на отрасль. Звучали опасения, что стоимость недвижимости может вырасти на 10-15%. Но колебание цен было незначительным, отмечает руководитель аналитического центра «Дом.рф» Михаил Гольдберг: «Цены на жилье на начало ноября составляют около 67 тыс. руб. за кв. м, в то время как полгода назад они были порядка 64 тыс. руб. Рост цен на жилье примерно соответствует уровню инфляции.

Деньги на эскроу-счетах представляют собой источник беспроцентного фондирования для банков.

Таким образом, банки представляют специальные ставки для застройщиков по кредитам, которые учитывают только небольшую маржу и операционные затраты. Рост себестоимости строительства не превышает в среднем 3-4% от общей сметной стоимости проекта».

На сегодня лишь пятая часть новостроек в стране возводится с использованием эскроу-счетов. Когда на новый механизм перейдут все игроки, цены могут все-таки вырасти, причем значительно. Так считает член правления организации «Опора России» Дмитрий Котровский: «Есть очень много застройщиков, которые реализовали свои проекты в упрощенной системе налогообложения. На сегодняшний момент у этих застройщиков возник вопрос, каким образом вести свою деятельность, потому что раньше они платили 15% с разницы, а теперь им придется платить два раза по 20%, то есть НДФЛ и НДС.

Предприниматель будет готов докладывать в свой бизнес, чтобы своевременно и качественно ввести в эксплуатацию объект, или он переложит часть на покупателя? Скорее всего, это будет половинчатая история, где-то придется в маржинальности ужаться, а где-то, соответственно, надо будет переложить это все на покупателя».

С января по сентябрь число сделок с новостройками в Москве увеличилось на 17%, следует из данных Росреестра.

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Этот тренд может пойти в обратную сторону, считает руководитель аналитического центра компании «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов. С переходом на проектное финансирование число игроков на рынке может сократиться, говорит он: «В России очень много застройщиков испытывает проблемы в связи с новой технологией работы на рынке. Уже начались случаи банкротства. Например, в той же Московской области есть проблемы у ряда застройщиков, которые приостанавливают проекты из-за того, что не успели подстроиться под новое законодательство.

Сейчас сбывается не самый негативный прогноз, который давался ранее, что может возникнуть рост цен. Но тем не менее радужные прогнозы тоже не оправдываются. Возможности для выбора покупателей сократятся. Сначала не очень заметно, потом посмотрим, как все сложится, но, возможно, будут реализовываться более плохие прогнозы, чем сейчас. Это будет видно по первым месяцам после перехода на эскроу-счета».

В пределах Москвы сократилось предложение квартир на первичном рынке в бюджете до 7 млн руб. За два года их число снизилось с 13 до 5 тыс. лотов, посчитали в риелторской компании «Азбука жилья».