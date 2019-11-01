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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Проект футбольного манежа у «Самара Арены» подготовит «ТеррНИИгражданпроект»

ГУП Самарской области «ТеррНИИгражданпроект» займется разработкой проекта крытого футбольного манежа. Компания запросила за свою работу более 13,3 млн руб. Кроме него в конкурсе участвовало ООО «Интерстрой». Однако комиссия отдала предпочтение первой компании. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Речь идет об объекте, который расположится в районе стадиона «Самара Арена».

Заказчиком работ выступает ГУК «Управление капитального строительства» Самарской области. Подрядчик подготовит проект в течение десяти месяцев с момента заключения контракта.

Георгий Портнов


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