БДК «Петр Моргунов» планируют передать заказчику в конце года

АО «Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"» (ПСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) планирует передать заказчику большой десантный корабль (БДК) «Петр Моргунов» в конце текущего года.

В начале ноября БДК отправится на сдаточную базу в Балтийск, корабль начнут готовить к испытаниям, сообщает «Интерфакс». В настоящее время БДК проходит швартовые испытания.

«Петр Моргунов» был заложен летом 2015 года. Ранее гендиректор судостроительного завода заявлял, что при строительстве БДК были учтены замечания госкомиссии к головному кораблю серии — «Иван Грен».