Глазовским теплосетям установили предел

Депутаты Глазовской городской думы согласовали проект указа главы Удмуртии об установлении предельных индексов повышения тарифов на коммунальные услуги до 53% с 1 июля 2020 года. Решение о таком росте объяснили слишком низкими существующими нормативами по теплоэнергии, что приводило к финансовым проблемам на муниципальном предприятии теплосетей. Прежде всего повышение коснется жителей домов, не оборудованных приборами учета, при этом в Глазове они составляют 67% жилого фонда, что значительно выше показателей в других городах республики. Депутаты решили собрать рабочую группу для решения проблемы.

На сессии городской думы глава Глазова Сергей Коновалов пояснил, что решение обратиться к руководству республики об установлении предельных индексов повышения платы граждан до 53% связано с давно не менявшимися нормативами потребления теплоэнергии. «Сегодня нормативы по теплоснабжению в Глазове существенно ниже республиканских и не покрывают себестоимость тепловой энергии. Это приводит к тому, что вся себестоимость теплоэнергии, которая не обеспечена нормативами, покрывается за счет финансового результата Глазовских теплосетей. Мы с вами стали свидетелями результата такой политики, когда в июне-июле 2019 года получили существенный кассовый разрыв в деятельности данного предприятия, произошла задержка заработной платы»,— отметил господин Коновалов.

Тогда проблему решили за счет полученного кредита. По словам начальника отдела тарифной политики администрации города Марины Петровой, повышение стоимости пакета коммунальных услуг на 53% коснется не всех жителей северной столицы Удмуртии. Помимо отопления, тарифы серьезно вырастут в рамках ранее заключенного концессионного соглашения по водоканалу на холодное водоснабжение и водоотведение — соответственно 20,6% и 20%. «В результате проведенных расчетов выявлено жилое помещение с наихудшими условиями с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги, где максимальный рост платы за пакет коммунальных услуг с 1 июля 2020 года может составить до 53%. Следует отметить, что рост платы за пакет коммунальных услуг на 53% будет не у всех граждан. Например, для проживающих в 14-этажных домах, не оборудованных приборами учета тепловой энергии рост платы возможен в пределах 20%, в 5–10-этажных — в пределах 15%, в 3–4-этажных — в пределах 12%»,— доложила госпожа Петрова.

Глава города при этом отметил, что домов без приборов учета теплоэнергии в Глазове большинство.

«Глазов в настоящее время занимает четвертое место с конца среди всех муниципальных образований Удмуртии по процессу оприборивания. У нас сегодня только больше 40% домов оснащены приборами учета. В Ижевске, Воткинске и Сарапуле — более 90%. При этом из более чем 40% у части домов приборы учета вышли из строя и осуществляется поставка точно также по нормативу. В итоге у нас сегодня только 33% домов, которые реально платят за коммунальные услуги в части теплоснабжения по приборам учета»,— отметил господин Коновалов.

Он добавил, что одной из основных задач сейчас стоит выработка мер поддержки малообеспеченных граждан в части компенсации платы за коммунальные услуги. При этом городские власти намерены рассмотреть вариант типизации проектов по установке приборов учета теплоэнергии в зависимости от вида дома. Это, по его словам, снизит нагрузку на жителей при установке оборудования.

Председатель постоянной комиссии городской думы по экономической политике, бюджету, налогам и по вопросам собственности Дмитрий Захаров отметил, что жители малоэтажных домов просто не в состоянии оплатить установку приборов учета теплоэнергии. «Проект с установкой приборов учета теплового узла домов на 8–12 квартир в настоящее время стоит 200–300 тыс. руб. Представляете, если эту сумму разделить на это количество квартир. Никакая компенсация для них не предвидится. Единственное — возможна рассрочка на пять лет. Мы в свое время, предвидя это, обращались в правительство Удмуртии, госсовет с тем, чтобы установка приборов учета была включена в капитальный ремонт теплосистемы дома. Нам пришли ответы, что это нецелесообразно»,— сказал депутат.

Он предложил создать рабочую группу депутатов, чтобы продумать возможности решения этой проблемы. Не повышать нормативы сейчас, по его словам, нельзя. «Другого пути нет. Если сейчас не сделаем этого, МУП “Глазовские теплосети” к лету станет банкротом»,— отметил депутат. В итоге народные избранники поддержали это решение.

На этой неделе проект указа главы Удмуртии об установлении предельных индексов платы населения за коммунальные услуги согласовали также депутаты Воткинской городской думы. Там повышение ожидается в пределах 21,9%, в случае передачи ресурсоснабжающих предприятий в концессию. Ранее депутаты гордумы Ижевска по аналогичному вопросу одобрили предельный индекс 30%. В столице Удмуртии повышение тарифов может произойти в первую очередь на холодное водоснабжение и водоотведение.

Михаил Красильников