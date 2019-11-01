Новокуйбышевск лидирует по повреждаемости тепловых сетей

Новокуйбышевск обогнал Самару и Тольятти по удельной повреждаемости тепловых сетей на 1 км трубопровода в год. Об этом сообщили на пресс-конференции самарского филиала ПАО «Т Плюс».

По данным компании, в Новокуйбышевске на 1 км трубы приходится 3,3 повреждения в год. В Самаре показатель удельной повреждаемости на таком же отрезке тепловой сети составляет 2,2, в Тольятти – 0,6.

Как отмечают в «Т Плюс», чтобы привести объекты в нормативное состояние, требуется одномоментно вложить 34 млрд руб. Привлечь дополнительные инвестиции должен переход на метод «Альтернативной котельной», который позволит в два и более раз снизить количество повреждений теплопроводов.

Сабрина Самедова