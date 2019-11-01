Упавший с крыши слесарь-сантехник из Ижевска отсудил у работодателя 1 млн рублей

В Ижевске слесарь-сантехник отсудил у работодателя ООО «Управляющая компания "Мегаполис"» 1 млн руб. за полученную травму. В апреле 2018 года мужчина упал с крыши дома при выполнении работ по устранению течи, возникшей в результате таяния снега. Из-за полученных травм он стал инвалидом первой группы, сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в республике.

Изначально комиссия, проводившая расследование, решила, что причиной инцидента явилось нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда. Пострадавший не согласился с выводами комиссии и обратился Госинспекцию труда в Удмуртии с заявлением о проведении дополнительного расследования. Дополнительное расследование привело к выводу, что основная причина несчастного случая — неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в допуске работника к выполнению обязанностей без прохождения обязательного медосмотра. Сопутствующей причиной было названо отсутствие в организации обучения по охране труда и безопасным методам работ на высоте. Положения о наличии вины работника были исключены из акта о несчастном случае. В дальнейшем Ленинский райсуд вынес решение о взыскании компенсации с работодателя по иску пострадавшего.