01 ноября, пятница
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

Имущество краснодарского банка «Первомайский» выставлено на торги за 4,9 млрд. рублей

«Российский аукционный дом» назначил на 16 декабря первые торги по реализации имущества краснодарского банка «Первомайский», сообщает Единый федеральный ресурс сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Имущество кредитной организации, объявленной банкротом в январе 2018 года, оценено в 4,9 млрд руб.

По данным ЕФРСБ, два самых крупных лота, выставленных на торги, включают права требования к физическим лицам по кредитным договорам (около 25 тыс. договоров на общую сумму 3,7 млрд руб.). На продажу выставлены уступки требований по кредитным обязательствам к юридическим лицам, а также объекты недвижимости – земельные участки, нежилые здания, в том числе доля в торговом комплексе в Горячем Ключе. Банк «Первомайский» был одним из крупнейших в регионе, по величине активов на 1 ноября 2018 года банк занимал 204-е место в банковской системе РФ. Банк контролировал краснодарский предприниматель Александр Измайлов. Лицензия у банка была отозвана 23 ноября 2018 года в связи с проведением руководством «Первомайского» рискованной кредитной политики.

Анна Перова, Краснодар


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

партнерские проекты

пресс-релиз

Профиль пользователя