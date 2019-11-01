Квартиры в хрущевках Василеостровского района — самые дорогие в Петербурге

Эксперты проанализировали цены на квартиры в петербургских хрущевках. Самые дорогие из них находятся в Василеостровском районе города, самые дешевые можно найти на юго – западе Петербурга.

Как сообщили в АН «Невский простор», в настоящее время на вторичном рынке жилья предлагаются к продаже около 300 квартир в подобных домах. Больше всего предложений касается объектов недвижимости в Кировском и Московском раойнах, меньше всего — на Васильевском острове, в Выборгском и в Приморском районах.

Средняя стоимость квартир в хрущевках по городу составляет 4,6 млн рублей. При этом наиболее дорогие предложения представлены на Васильевском острове, где стоимость в пересчете за один квадратный метр превышает 120 тыс. руб. На втором месте по цене «квадрата» предложения в Московском районе ( 119 тыс. руб).

Самые дешевые квартиры в хрущевках можно найти в Красносельском районе. По цене «квадрата» — 93,1 тыс. руб. лидируют предложения в Невском районе.