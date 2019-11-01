«Русполимет» в четыре раза увеличил чистую прибыль за три квартала

ПАО «Русполимет» (Кулебаки, Нижегородская область) по итогам января-сентября увеличил выручку на 31,9% до 9,5 млрд руб. Прибыль от продаж составила 1,5 млрд руб. (+84,5%), чистая прибыль при этом выросла в четыре раза до 768,8 млн руб.

Как сообщается в отчетности компании, с начала года краткосрочная кредиторская задолженность предприятия выросла на 29,8% до 6,1 млрд руб., а дебиторская задолженность достигла 6,5 млрд руб. (+35,4%).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Русполимет» было зарегистрировано в Кулебаках в 2005 году с уставным капиталом в 150,39 млн руб. Основным видом деятельности является производство стали в слитках. Гендиректор – Максим Клочай, бенефициар – Виктор Клочай. По итогам 2018 года при выручке в 10 млрд руб. прибыль компании составила 267,5 млн руб.

Анастасия Еремина