Мэром Губкина Белгородской области стал Андрей Гаевой

Депутаты горсовета Губкина (третий по величине город Белгородской области) назначили Андрея Гаевого главой городского округа. До этого господин Гаевой руководил городом в статусе исполняющего обязанности. На этом посту он сменил Анатолия Кретова, который возглавил горсовет. Господин Гаевой, в свою очередь, ранее был спикером горсовета. На выборах конкуренцию господину Гаевому попытались составить директор ООО «Жилком-Гарант» Константин Волков и глава Богословской территориальной администрации Иван Глухенко.

Андрей Гаевой родился в в 1971 году в Губкине. В 1995 году окончил Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. С 1995 по 1998 год обучался в аспирантуре МГТУ им. Н.Э. Баумана. С 1999 года работал в Губкинском филиале Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова, с 2004 по 2012 год руководил филиалом. С 2007 года - депутат горсовета, при этом с 2012-го дважды избирался его спикером. Кандидат технических наук.

Олег Мухин