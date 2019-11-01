На строительство нового здания ГУ МВД планируется привлечь федеральное финансирование

Завершается подготовка проектно-сметной документации для нового здания ГУ МВД по Пермскому краю. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник главного управления генерал-майор полиции Михаил Давыдов на пресс-конференции. Однако генерал добавил, что вопрос с финансированием строительства пока не решен. Так как выделить необходимый объем средств из краевого бюджета невозможно. Поэтому господин Давыдов обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с предложением включить проект в федеральную инвестпрограмму.

Как ранее писал ''Ъ-Прикамье'', новый комплекс для ГУВД планируется построить на части участка Товарного двора (ул. Локомотивная, 18). Предполагается, что его площадь составит 20 тыс. кв. м.

Сейчас ГУ МВД располагается в восьмиэтажном здании в центре Перми на Комсомольском проспекте, 74. По данным Росреестра, площадь строения составляет 8993 кв. м, земельного участка под ним — 4788 кв. м. Дом построен в 1952 году в стиле советского монументального классицизма («сталинский ампир») и является объектом культурного наследия регионального значения. Среди пермяков распространено неофициальное название здания — «башня смерти».