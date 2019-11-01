У главы пермского УФАС появился новый заместитель

С 1 ноября 2019 года начальник отдела контроля закупок УФАС по Пермскому краю Ольга Андрианова получила повышение – она назначена на пост заместителя руководителя управления. Соответствующий приказ 28 октября 2019 года подписал глава ФАС России Игорь Артемьев, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным «Ъ-Прикамье», она заняла вакантную ставку зама. Никто из замов Александра Плаксина не уходил.

Ольга Андрианова начала свою трудовую деятельность в Пермском УФАС России в 2010 году с должности специалиста-эксперта в отделе контроля закупок. Затем она работала ведущим специалистом-экспертом, затем главным специалистом-экспертом, позже занимала должность заместителя начальника отдела контроля закупок, а в 2018 году стала руководителем отдела контроля закупок Пермского УФАС России.

Ольга Андрианова имеет классный чин - советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса. На новом посту госпожа Андрианова продолжит курировать работу ведомства в сфере контроля государственного и муниципального заказа.