Благотворительный фонд «Изгелек» приостановил прием новых заявок на оказание помощи. Об этом вчера объявила руководитель фонда Рауфа Рахимова. На сайте организации сообщается, что решение принято в связи с возникшей задолженностью на оплату уже одобренных заявлений. Сейчас организация собирает 3,2 млн руб. пожертвований на оплату лечения 20 человек. При этом «Изгелек» готов рассматривать заявления на срочные дорогостоящие операции.

Фонд «Изгелек» специализируется на помощи тяжелобольным детям. С 2012 года на их лечение было собрано почти 285 млн руб.

Влада Шипилова