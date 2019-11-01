Петербургские антимонопольщики подписали соглашение с налоговой службой

Санкт-Петербургское УФАС России подписало соглашение о взаимодействии с региональным управлением Федеральной налоговой службы. Подписи под документом поставили руководители ведомств Вадим Владимиров и Александр Гнедых, сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

В рамках подписанного соглашения стороны обязуются осуществлять обмен информацией и будут сообщать друг другу о выявленных признаках нарушений антимонопольного и налогового законодательства. Также планируется обмен специалистами управлений для участия в процессуальных действиях по выявлению указанных нарушений.

Как отметил глава петербургского УФАС Вадим Владимиров, соглашение открывает для антимонопольщиков новые возможности в проведении расследований нарушений закона о защите конкуренции. В частности, в УФАС очень рассчитывают на помощь коллег при выявлении фактов аффилированности компаний при расследовании антикартельных дел, подчеркнул господин Владимиров.