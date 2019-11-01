Мэрия Перми и перевозчики обсудили новые условия работы на автобусных маршрутах с 2020 года

Участники консультативного совета по транспорту обсудили в администрации Перми новые условия работы общественного транспорта, которые начнут действовать с 2020 года. Как сообщили в пресс-службе мэрии, темой заседания стала готовность к реализации новой транспортной модели и условия новых контрактов с автобусными перевозчиками.

Заседание совета провела замглавы администрации Людмила Гаджиева. На встрече были крупные перевозчики, представители краевого минтранса, начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин, представители УГАДН, ГИБДД и банков. Участники обсудили требования к подвижному составу и этапам его обновления в ходе исполнения контрактов. К примеру, к работе на автобусных маршрутах не будут допускаться автобусы старше 12 лет, к середине 2020 года не менее 30% подвижного состава должны будут иметь полностью низкий пол, систему кондиционирования и соответствовать стандарту Евро-5. Темами для обсуждения стали стоимость 1 км пробега автобусов, внедрение системы учета пассажиропотока, прием безналичной оплаты проезда во всем городском пассажирском транспорте и дальнейшая организация работы кондукторов.

Во время подготовки к внедрению в Перми тарифного меню перевозчики должны будут обеспечить учет всех пассажиров в единой системе оплаты проезда и прием безналичной оплаты проезда банковскими картами. Уже в декабре этого года в общественном транспорте должны будут принимать к оплате транспортные карты, предполагающие формат «электронного кошелька». Перевозчики готовятся принимать банковские карты для оплаты проезда во всем общественном транспорте. Сейчас такая возможность есть только у пассажиров электротранспорта и автобусов, участвующих в пилотном проекте новой транспортной модели.

Напомним, в период с 1 февраля по 15 июня 2020 года перевозчики в Перми начнут работать по новым контрактам с перечислением платы за проезд в бюджет города. В перспективе это позволит формировать маршруты, исходя из интересов пассажиров, а также повысить уровень безопасности и качество предоставляемых услуг.

Городская администрация намерена привести отрасль к единым стандартам обслуживания населения. За нарушение требований контрактов перевозчиков будут штрафовать. Планируется обеспечить одинаковое качество подвижного состава, независимо от прибыльности или убыточности маршрута. Появится возможность внедрять бесплатные пересадки на всем общественном транспорте.