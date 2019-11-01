Кандидат в депутаты Очерской думы не смог оспорить результаты выборов

Очерский районный суд отказал кандидату в депутаты думы Очерского городского округа по трехмандатному округу №1 от «Единой России» Антону Смагину в отмене результатов голосования на участке № 2603. Господин Смагин утверждал, что на участке произошел вброс 344 голосов избирателей. Сам кандидат и его представители присутствовали на участке. Кроме того, именно на этом участке Антон Смагин получил максимальное количество голосов. Как утверждают в территориальной избирательной комиссии Очерского района, кандидат не обращался с жалобами на ход голосования.

По результатам выборов, господин Смагин занял 4 место, уступив единороссу Альберту Каримову, самовыдвиженцу Роману Михалеву и кандидату от подведения итогов «Справедливой России» Татьяне Лободе.