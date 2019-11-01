Новороссийская фирма «Стройинвест» оштрафована за махинации при выполнении муниципального контракта

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд (Ростов-на-Дону) подтвердил законность решения управления ФАС по Краснодарскому краю, которое привлекло к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства ООО «Стройинвест» (Новороссийск), сообщает пресс-служба УФАС. Предприятие оштрафовано на 8,1 млн руб. за участие в антиконкурентном соглашении при выполнении муниципального контракта.

По информации суда, 25 сентября 2017 года мэрия Новороссийска провела конкурс на выполнение работ по муниципальной программе «Формирование современной городской среды (благоустройство общественных территорий)», сумма контракта составила 284 млн руб. Победителем конкурса оказалось ООО «Алиот», с котором МКУ «Управление ЖКХ Новороссийска» 6 октября 2017 года заключило муниципальный контракт. Однако, как установило управление ФАС, почти за месяц до проведения конкурса на сайте администрации Новороссийска была опубликована новость «Открытие сквера им. 80-летия Краснодарского края», подтверждающая, что работы, о которых шла речь в контракте, были выполнены еще до окончания срока подачи заявок. Исполнителем работы было ООО «Стройинвест», которое, как установило антимонопольное ведомство, заключило с ООО «Алиот» антиконкурентное соглашение, что не дало возможности участвовать в конкурсе другим претендентам.

Анна Перова, Краснодар