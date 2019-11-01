Единый центр муниципального заказчика остался без руководителя

Руководство города сделало кадровые выводы после вспышки дизентерии в школе № 47.

Мэр Владимир Панов накануне подписал постановление об увольнении Владимира Жмакина с поста генерального директора Единого центра муниципального заказчика. Заявление об отставке подал сам теперь уже бывший руководитель муниципального предприятия.

Напомним, что Владимир Жмакин взглавил ЕЦМЗ в сентябре прошлого года. За время его руководства к способам проведения закупок не раз возникали претензии у антимонопольной службы. А после того, как в октябре этого года у 26 учеников школы № 47 Советского района диагностировали дизентерию, причиной которой стало заболевание у одного из сотрудников ЕЦМЗ, руководитель этого предприятия ушел в отпуск сразу после того, как сотрудники ЕЦМЗ сообщили «ЪFM Нижний Новгород», что генеральный директор вызван на срочное совещание в Кремль.

Ранее в феврале ЕЦМЗ оштрафовали на 150 тысяч рублей за отравление детей в школе №139. Тогда в пробах продуктов обнаружили кишечную палочку.

Депутат Государственной Думы РФ Александр Курдюмов напомнил в интервью «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что депутаты критиковали работу Владимира Жмакина с начала 2019 года, в частности, в связи с закупками мясных и молочных продуктов в других регионах, в то время, как в Нижегородской области выпускаются аналогичные продукты высокого качества и по той же или даже по меньшей цене.

Напомним, назначая Владимира Жмакина руководителем ЕЦМЗ, мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поставил ему задачу «доказать, что предприятие, действительно, сможет обеспечить максимально качественное питание для школьников».