Лжесотрудник банка похитил у жителя Удмуртии 1,2 млн рублей

Лжесотрудник банка похитил у 57-летнего охранника предприятия, проживающего в Сарапульском районе Удмуртии, 1,2 млн руб. под предлогом предотвращения незаконной транзакции. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета), сообщает пресс-служба МВД по республике.

По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил о попытке перевода денежных средств с его банковского счета. Мужчина, на счете которого хранились 1,7 млн руб., отложенные на покупку квартиры, ответил, что не совершал транзакции. Затем звонивший предложил ему снять деньги и перевести их на «безопасный» счет. Потерпевший согласился и перевел на указанный счет 600 тыс. руб. На следующий день по совету лжесотрудника банка он перевел еще 600 тыс. руб. на другой счет.