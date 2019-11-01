По делу о ДТП с автобусом №53 задержан его владелец

Пермский краевой суд оставил без изменения решение Ленинской райсуда, который заключил под стражу индивидуального предпринимателя Павла Дробинина. Господину Дробинину инкриминируется преступление, предусмотренное п. в ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности повлекшее по неосторожности смерть человека).

Господин Дробинин был задержан, а затем отправлен в СИЗО в рамках расследования уголовного дела о ДТП с автобусом № 53, произошедшего 17 августа этого года. Автобус, принадлежащий ему, врезался в бетонную стену, в результате 33 человека получили травмы различной степени тяжести, а один погиб.

Изначально п данному факту в СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ, которое было передано в производство Первого отдела по расследованию особо важных уголовных дел. ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю возбудило дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В рамках расследования по подозрению в совершении этого преступления был задержан водитель автобуса. Но в итоге он оказался на свободе и получил процессуальный статус свидетеля.

На запрос «Ъ-Прикамье» в ГУ МВД пояснили, что 2 сентября уголовное дело решением прокурора было передано для расследования СУ СКР. Сейчас дела объединены в одно производство. Что касается господина Дробинина, то, как утверждают знакомые с ситуацией источники, он якобы не организовал надлежащее техническое обслуживание автобуса, что привело к ДТП. 16 октября суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 декабря этого года. Как следует из документов Пермского краевого суда, это решение господин Дробинин безуспешно пытался обжаловать.