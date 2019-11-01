«Русское зерно Уфа» подало иск к бывшему гендиректору на 14 млн рублей

ООО «Русское зерно Уфа» (входит в «Русгрэйн холдинг») подало иск в арбитражный суд Башкирии на своего бывшего гендиректора Антона Ионова с требованием взыскать с него 13,9 млн руб. Причины возникновения задолженности не уточняются.

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», господин Ионов возглавлял компанию с марта 2018 года до июня 2019 года. В настоящее время гендиректором предприятия является Игорь Кравченко.

В «Русгрэйн холдинг» входят ОАО «Турбаслинские бройлеры», птицефабрики «Башкирская», «Уфимская», «Туймазинская», «Ашкадарская» и «Юбилейная», «Уфимский комбинат хлебопродуктов». «Русское зерно Уфа» является управляющей компанией. В 2018 году ее выручка составила 167 млн руб., а чистая прибыль — 412 тыс. руб.

Влада Шипилова