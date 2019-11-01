«Фигуранты заинтересованы находиться в течение всех этих лет в России» Корреспондент “Ъ FM” — о слушании дела «Седьмой студии» в Мещанском суде

Спустя почти год дело «Седьмой студии» вновь оказалось в Мещанском суде. Теперь все, что было на первом процессе — показания свидетелей, представленные экспертизы,— аннулируется. Дело рассматривается заново и в другом составе суда. О том, какие вопросы поднимаются на заседании и кто новый судья, рассказал специальный корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

В рассмотрении дела «Седьмой студии» в Мещанском суде изменилось как минимум два пункта. Это судья непосредственно — вместо Ирины Аккуратовой теперь дело рассматривает Олеся Менделеева. Поменялся и этаж, где проходят слушания. Если раньше они были в 433 зале, то теперь этажом ниже — в 333.

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Судья Олеся Менделеева должна была вынести решение по поводу подписки о невыезде для всех четырех фигурантов дела. Эту меру пресечения попросил для них избрать прокурор Михаил Резниченко в самом начале заседания. Перед тем, как прокурор заявил это ходатайство, выяснилось, что повторно от Министерства культуры, потерпевшей стороны по этому делу, был подан гражданский иск на 133 млн руб. — сумма ущерба, который вменяется Кириллу Серебренникову и всем остальным фигурантам этого дела.

Сразу после того, как стало известно об этом иске, Михаил Резниченко попросил отправить всех под подписку о невыезде.

Он мотивировал это тем, что Юрий Итин, например, живет в другом городе, в Ярославле, и работает, соответственно, там же. А у Алексея Малобродского, по словам прокурора, есть гражданство Израиля. На свободе все фигуранты могут скрыться, уничтожить какие-либо доказательства. Кроме того, свое ходатайство прокурор мотивировал тяжестью статьи, которая вменяется всем четырем фигурантам дела. Но после этого судья попросила выразить мнение всех фигурантов по поводу ходатайства. Все четверо выступили, естественно, против того, чтобы их снова помещали под подписку о невыезде, поскольку еще 11 сентября тот же самый Мещанский суд, а потом и Мосгорсуд эту меру отменили.

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Фигуранты мотивировали это тем, что за два с половиной года, пока идет следствие, никакие доказательства уже не уничтожить. И каждый из фигурантов добросовестно приходил на все заседания и участвовал в следственных действиях — никто ничего не собирался уничтожать. Как заявил Кирилл Серебренников в своей короткой речи, фигуранты заинтересованы находиться в течение всех этих лет в России, доказывать свою невиновность в суде.

Как заявил режиссер, обвинения сфальсифицированные, а по проекту «Платформа» были сделаны все работы.

Он и трое других фигурантов заинтересованы не пропускать заседания суда. А вот, например, прокуроры, как заявил Серебренников, наоборот, исчезали, и их состав поменялся. Серебренников попросил судью не слушать гособвинителей и эту меру пресечения не избирать.

Зал для слушателей был забит до отказа. Была только пара свободных мест. В основном это люди, которые традиционно приходили слушать дело, причем часть мест занимали родственники всех фигурантов, в том числе отец Софьи Апфельбаум и ее мама. Также присутствовали два представителя прокуратуры и два представителя Министерства культуры, которое признано потерпевшей стороной. Так получилось, что и они, и подсудимые находились в одном ряду, их только разделяла большая колонна в центре 333 зала Мещанского суда.

В итоге Мещанский суд не стал назначать фигурантам дела «Седьмой студии» меру пресечения в виде подписки о невыезде.