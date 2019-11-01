Минобразования Башкирии закупает игрушечных крыс и сладости на 1 млн рублей

Минобразования Башкирии на двух аукционах 12 ноября рассчитывает определиться с поставщиками мягких игрушек и сладких подарков для участников республиканской новогодней елки, сообщается на сайте госзакупок. Совокупная начальная цена поставки составляет 1,01 млн руб., при этом поставка игрушек обойдется в 509,6 тыс. руб., кондитерских подарков — 500,5 тыс. руб.

Согласно аукционной документации, игрушек и сладких подарков нужно поставить по 780 штук не позднее 16 декабря. Игрушки представляют собой символ 2020 года — крысу размером 15 на 8 см и высотой не менее 45 см из ткани с синтетическим наполнителем бежевого, серого и меланжевого цвета. У игрушечных крыс должны быть вязаные шапочки и варежки. В кондитерский набор входят молочный шоколад, шоколадный батончик на основе мягкой карамели с арахисом, шоколадные конфеты с нугой, молочной начинкой и хрустящим рисом, десерт на основе сахарного печенья с карамелью, покрытый шоколадной глазурью, мягкий грильяж с медом и орехами, покрытый шоколадной глазурью, и другие сладости. Каждый сладкий подарок должен быть упакован в жестяную коробку с иллюстрацией новогоднего сюжета.

В прошлом году начальная цена поставки игрушек составляла 468 тыс. руб., а сладостей — 494 тыс. руб. Контракты на поставку были заключены с уфимским ООО «Декабрь» (принадлежит Рустему Саитову) за 367,66 и 456,95 тыс. руб.

Майя Иванова