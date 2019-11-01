Павловский молочный завод подозревают в уклонении от уплаты 131,4 млн рублей налогов

Нижегородское следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по признакам уклонения от уплаты налогов с АО «Павловский молочный завод» в особо крупном размере – 131,4 млн руб. (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). На предприятии проходят обыски в офисах и складах, а также по месту жительства руководства завода.

По версии следствия, в 2015-2016 годах руководство предприятия заключало фиктивные договоры о сотрудничестве с различными компаниями. Это позволило незаконно применить вычет по НДС и снизить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Павловский молочный завод» было зарегистрировано в 1992 году в Нижегородской области. Уставный капитал составляет 1,6 млн руб. Основной вид деятельности – производство питьевого молока и питьевых сливок. Гендиректором и собственником компании является Юлия Сергеенкова. По итогам 2018 года при выручке в 2,1 млрд руб. прибыль составила 15,6 млн руб.

Анастасия Еремина