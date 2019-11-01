СК РФ проверит информацию о нарушении прав жителей аварийных домов Самары

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход и результаты проверки о нарушении прав жителей Самарской области, проживающих в аварийных домах. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.

По данным одного из федеральных каналов, десятки многоквартирных домов в Самаре находятся в аварийном состоянии. В зданиях протекает крыша, появилась плесень и т.д., что приводит к ухудшению здоровья жителей. По данным СК РФ, самарские чиновники отказываются решать вопросы с ремонтными работами, а управляющая компания не выходит на связь. Все проблемы, отмеченные жителями аварийных домов, подтвердили и приглашённые эксперты из Общероссийского народного фронта.

Следственное управление СК России по Самарской области проводит доследственную проверку, ход и результаты которой поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Андрей Сазонов