В Самаре перекроют движение в день матча между «Крыльями Советов» и «Рубином»

Движение по Проезду №7, Проезду №8, Проезду №10 и Проезду №12 в понедельник в Самаре будет закрыто. Это связано с футбольным матчем между местным клубом «Крылья Советов» и командой «Рубин» из Казани. Игра начнется в 17:30 (MSK+1). Об этом сообщает городская администрация.

«Будет работать Южная парковка, заезд на которую будет осуществляться как со стороны Московского шоссе и далее по ул. Дальняя, так и со стороны ул. Арена-2018 и далее по ул. Дальняя. Для всего остального транспорта проезд по ул. Дальняя будет закрыт на всем ее протяжении»,– говорится также в сообщении.

В этот день болельщиков до стадиона будет доставлять специальный трамвайный маршрут S5 от ул. Тухачевского. Трамваи начнут следовать до «Самара Арены» в 14:28 и будут ездить с интервалом 8-10 минут. Маршрут прекратит работу в 17:45.

Трамваи №11 и 12 будут ходить до остановки «Стадион «Самара Арена» до 15:30, после этого времени они проследуют до Барбошиной поляны.

Георгий Портнов