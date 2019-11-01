Центробанк аннулировал лицензию у «Данске Банк» в Петербурге

ЦБ РФ выпустил приказ об аннулировали лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АО «Данске банк». Сделано это в связи с решением единственного акционера о ее добровольной ликвидации. Лицензия «Данске банк» аннулирована с 1 ноября 2019 года, говорится в сообщении Центробанка.

Отметим, что информация о закрытии российского филиала крупнейшего коммерческого банка Дании появилась в феврале. Финансовую организацию обвиняли в отмывании доходов. Ее московское отделение прекратило работу в конце июня. «Данске банк» занимал 240-е место в российской банковской системе.