Компания Chevrolet подготовил новый Camaro ZL1 1LE для гонок NASCAR, где новинка дебютирует в 2020 году.

Автомобиль, получивший название Chevrolet Camaro ZL1 1LE NASCAR Race Car, заменит показанную в 2018 году модель на базе купе Chevrolet Camaro ZL1. Технические характеристики новой гоночной машины не названы. Создатели лишь сообщили, что при создании использовались методы вычислительной гидродинамики, испытания масштабных моделей и полноразмерного автомобиля в аэродинамической трубе — целью стояло сохранение дизайна серийного Chevrolet Camaro ZL1 1LE и создание эффективной аэродинамики для гонок по овалам.

Новое купе будет выступать в серии NASCAR Cup Series. Напомним, дорожный Chevrolet Camaro ZL1 1LE был представлен в 2017 году, а в 2019-м получил версию с автоматической коробкой передач.