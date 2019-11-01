Работы на Шахтинско-Донском водоводе закончат в июле 2020 года

Строительство четвертого этапа Шахтинско-Донского водопровода в Красносулинском районе Ростовской области общей протяженностью 5,8 тыс. м планируют завершить в июле 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ региона. Стоимость работ составляет около 100 млн руб.

«В результате почти 30 тыс. жителей Красносулинского района будут обеспечены надежным водоснабжением»,— передает пресс-служба слова заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Михаила Полухина.

Всего в рамках национального проекта «Экология» и регионального проекта «Чистая вода» предусмотрено строительство и реконструкция 51 объекта на территории 25 муниципалитетов региона. На эти цели планируют потратить около 20 млрд руб, из них 4,8 млрд руб. — финансирование из федерального бюджета.

Дарья Голякова