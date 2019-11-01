Объем выданных в Удмуртии автокредитов в третьем квартале 2019 года вырос на 28%

В третьем квартале 2019 года в Удмуртии выдали 4,49 тыс. автокредитов. Это на 28% больше показателя июля-сентября прошлого года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России в третьем квартале текущего года в кредит было куплено 259,2 тыс. автомобилей. Это на 19,1% больше, чем в июле-сентябре 2018 года.

В третьем квартале 2019 года больше всего автокредитов выдали в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и Башкортостане — 19,3 тыс., 15,8 тыс., 15,4 тыс., 13,5 тыс. и 11,7 тыс. единиц соответственно. Самый высокий рост выдачи автокредитов по сравнению с июлем-сентябрем 2018 года зафиксировали в Кемеровской, Кировской, Волгоградской областях, Чувашии и Тульской области. Он составил 87,4%, 44,4%, 39,3%, 37,8% и 35,8% соответственно. Единственным регионом, в котором количество выданных автокредитов снизилось, оказалась Тюменская область — показатель уменьшился на 0,1%. Исследование проводилось среди 30 регионов-лидеров по обозначенному виду кредитования.

«В числе прочего, росту автокредитования способствовало выделение с 1 июля дополнительных средств на реализацию государственных программ льготного автокредитования. В последние годы госпрограммы оказывают существенную поддержку всему автопрому. При этом стоит отметить, что качество автокредитов находится на стабильном уровне — ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования»,— отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.