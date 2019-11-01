В трех ТОСЭР Курганской области появились три новых резидента

В территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Курганской области появятся три новых производства. Заявки компаний были одобрены на заседании специальной комиссии 31 октября, сообщает пресс-служба правительства региона.

Первым резидентом ТОСЭР «Катайск» станет ООО «Катайский комбикормовый завод». Предприятие планирует выпускать многокомпонентные и малокомпонентные корма для продуктивных животных. В Далматово уже третий резидент – ООО «Далматовское хлебоприемное предприятие», оказывающее агротехнические услуги. ООО «Инженерно-конструкторский сервис» собирается создать предприятие лазерной и термической обработкой материалов в Варгашах.

Соглашения подписаны директорами предприятий и департаментом экономического развития Курганской области. Пакет документов направят в министерство экономического развития России для внесения в реестр резидентов ТОСЭР моногородов.