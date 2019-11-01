Россельхознадзор хочет приостановить работу воронежского молочного КФХ

Управление Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям обратилось в суд с требованием приостановить работу новоусманского КФХ Алексея Казанцева, занимающегося выпуском молочной продукции под брендом «Ферма на холме». Ранее ведомство выдало главе КФХ предписание о приостановлении действия шести деклараций соответствия на молочную продукцию, а также оштрафовало фермера.

Управление выявило нарушения в ходе проверки, проведенной в сентябре 2019 года. Тогда были обнаружен убой свиней без ветеринарных документов и поступление 1,7 т молока без оформленных в ФГИС «Меркурий» ветеринарно-сопроводительных документов. Вместе с пищевой продукцией хранилась просроченная сыворотка, закваска находилась во вскрытых упаковках. Несоответствия были выявлены также в товарно-транспортных накладных и в декларировании молочной продукции: «Молоко питьевое цельное пастеризованное, варенец, кефир обезжиренный, сыр...не исследовались на токсичные элементы, потенциально опасные вещества, микотоксины, антибиотики и другие показатели».

Олег Мухин