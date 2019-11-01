ЭЦП взяли под контроль

С 1 ноября в силу вступают очередные изменения в законодательстве. Предполагается, что сделки при помощи электронной подписи станут более безопасными. Владельцам недвижимости сообщат, если кто-то без их ведома попытается продать жилье с помощью ЭЦП. В чем суть изменений? И помогут ли они в борьбе с мошенниками? Разбирался Александр Рассохин.

Электронная цифровая подпись становится все более популярным инструментом мошенников. К примеру, они оформляют ЭЦП на граждан и продают квартиры от их имени. Все это заставило властей реагировать. Теперь, если в Росреестр поступит заявление о сделке с недвижимостью, владельца жилья предупредят об этом по электронной почте.

Москвич Роман инициативу поддерживает. Он сам стал жертвой мошенников. Год назад преступники похитили его квартиру с помощью подписи. Правда, сам он узнал об этом только в мае, когда получил платежку за коммунальные услуги — квартира значилась за другим человеком. «Если бы меня известили по электронной почте о том, что я не собственник, я бы смог предпринять заранее какие-то меры, хотя бы знал, что меня ожидает такой сюрприз. Но подобные средства коммуникации есть не у всех, например, бабушкам и дедушкам вряд ли такой способ подойдет»,— говорит Роман.

В Росреестре успокаивают: тех, у кого нет электронной почты, предупредят по телефону. Тем не менее с помощью ЭПЦ преступники оформляют на граждан даже компании-однодневки. Как им удается получать электронные подписи? Власти уверены, что виноваты частные центры, которые выдают сертификаты ЭПЦ, — они делают это якобы без должного контроля. Поэтому правительство намерено передать часть их полномочий государственным структурам. Предполагается, что теперь выдавать сертификаты цифровых подписей юридическим лицам и ИП будет налоговая служба.

Впрочем, некоторые частники все же сохранят за собой такое право, но только самые крупные, подчеркивает председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков: «Это поможет вычистить всевозможных недобросовестных участников рынка. Объем активов, которыми оперируют местная организация, должен быть равен 500 млрд руб., соответственно, для того, чтобы накопить такие активы, надо иметь капитал не менее 50 млрд руб. Пока говорить, что это будет прописано в законе, нельзя. Критерии совершенно точно будут другими».

Как предполагают участники рынка, всего несколько частных компаний смогут работать с юрлицами. Остальные займутся исключительно физическими лицами. А это обернется для частников огромными потерями: на сделки с физлицами приходится менее 5% от всего объема. Вероятно, большинству компаний придется уйти с рынка, предполагает президент Ассоциации разработчиков и операторов систем электронных услуг Юрий Малинин. При этом в будущем ситуация только усугубится. «Нас ждет большой проект удостоверения личности гражданина — будут вводить электронные паспорта. Есть предположение, что подпись физического лица будет привязана к нему. Рынка удостоверяющих центров выдачи подписи для физических лиц практически нет и, вероятнее всего, не будет»,— говорит Малинин.

Но главный вопрос: остановят ли такие меры мошенников? Руководитель центра IT-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев сомневается в этом. Он настаивает на том, что надо ужесточать требования к самим частным компаниям: «С удостоверяющим центром напрямую это не связано. С одной стороны, крупных игроков легче заставить работать по единым правилам и контролировать. С другой стороны, главное здесь — именно регламенты. Прежде всего, я имею в виду процедуру установления личности, когда выдается сертификат ключа подписи. Нужно знать, как можно делать, а как нельзя, какие процедуры должен совершить сотрудник, как нужно это все фиксировать».

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В Госдуме не сомневаются — ко второму чтению законопроект изменится. Надеются на это и удостоверяющие центры. Впрочем, ничего другого им в нынешней ситуации, судя по всему, не остается.

Минэкономразвития и экспертная группа при правительстве не поддержала поправки в законопроект об электронной цифровой подписи.