Проект капремонта старого моста через Белую в Уфе оценили в 51 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружения администрации Уфы на конкурсе 3 декабря отберет разработчика проекта капитального ремонта старого моста через Белую в створе улицы Воровского (1956 года выпуска), сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 51,54 млн руб., большую часть суммы (50 млн руб.) оплатит бюджет республики, остальное — бюджет города.

На конкурсе цена контракта будет оцениваться в 60 баллов, квалификация участника — в 40 баллов.

Согласно конкурсной документации, проект нужно завершить до 30 ноября 2020 года. Основная цель проектирования — обеспечение грузоподъемности конструкций моста для пропуска современных нагрузок, приведение габарита проезжей части в соответствие с действующими нормами с сохранением архитектурного облика моста. Мост длиной 670,3 м со сталежелезобетонными пролетными строениями расположен на магистральной улице общегородского значения непрерывного движения. Расчетная скорость движения по мосту должна составлять 100 км/ч. Проектом нужно предусмотреть водоотвод с проезжей части по продольным и поперечным уклонам через водоотводные трубки, со сбросом за пределы моста через дренажные каналы, а также архитектурное освещение и ограждения безопасности. Разработчик должен составить сметную документацию, в которой необходимо учесть, в том числе, расходы на компенсацию стоимости зеленых насаждений, попадающих под вырубку, на технологическое присоединение к электрическим сетям, возмещение ущерба рыбному хозяйству, компенсацию (при необходимости) за снос зданий и сооружений и изъятие земельных участков.

Майя Иванова