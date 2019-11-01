Алексей Текслер выдвинул своего кандидата на должность омбудсмена

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выдвинул на должность уполномоченного по правам человека в регионе председателя реготделения «Поискового движения России» Антона Шарпилова. Заявление он сделал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Антон Шарпилов, помимо того, что руководит областным поисковым движением, является директором центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе при областном Центре дополнительного образования детей. В 2018 году на выборах президента России господин Шарпилов был доверенным лицом Владимира Путина в Челябинске.

«Вижу в нем нацеленность на результат, искреннее желание помогать людям, защищать их интересы. Как раз в таких ребятах, молодых и инициативных, Челябинская область сейчас очень нуждается», - охарактеризовал Антона Шарпилова Алексей Текслер.

Кандидатуру уполномоченного по правам человека в Челябинской области должно утвердить региональное заксобрание.

Напомним, место омбудсмена в Челябинской области стало вакантным, когда бывшую уполномоченную по правам человека Маргариту Павлову назначили сенатором в Совет федерации. Предыдущая представительница Челябинской области в Совфеде Ирина Гехт в июле этого года была назначена на должность первого вице-губернатора.