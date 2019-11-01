ВГУ выступил против памятника воеводе Сабурову у своего корпуса

Крупнейший в Черноземье Воронежский госуниверситет (ВГУ) не согласен с установкой у своего главного корпуса, на Университетской площади в историческом центре города, памятника основателю Воронежа воеводе Семену Сабурову. Об этом сообщается в официальной группе вуза «Вконтакте». Для установки памятника Сабурову необходим снос уже находящегося на этом месте советского памятника «Пролетарии всех стран соединяйтесь», более известного в Воронеже как «Чупа-чупс».

«Вместо всеми нами любимого "Чупа-чупса" может появиться памятник воеводе Семену Сабурову. На университетской площади рядом со сквером ученых такой памятник просто не впишется! Если и менять что-то, то концепция должна продолжать тему науки, университета, студенчества»,— заявляют в ВГУ.

Напомним, ранее правительство Воронежской области попросило жителей проголосовать в его официальной группе в соцсетях за или против строительства памятника и поучаствовать в опросе, где его лучше всего расположить.

Сергей Калашников