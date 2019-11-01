Продлено банкротства завода опалубки «Белвелокс»

Арбитражный суд Белгородской области в очередной раз продлил конкурсное производство в отношении ОАО «Белвелокс», обанкротившегося белгородского завода несъемной опалубки. Как сообщается в картотеке арбитража, финальная стадия банкротства компании продлевается на три месяца, до 14 января 2020 года. На этот же день назначено рассмотрение отчета конкурсного управляющего.

Напомним, в июне 2016 года фонд госимущества Белгородской области продал 84,2% акций завода «Белвелокс» местному ООО «Аврора» за 2,947 млн руб. при номинальной стоимости принадлежавшего облправительству пакета акций в 105,2 млн руб. Процедуру банкротства в конце 2016 года инициировал один из совладельцев компании, ООО «Инвестиционная компания Аврора». Сумма требований составляла 76 млн руб.

Конкурсное производство в отношении ООО «Белвелокс» введено в июле 2017 года, конкурсным управляющим назначен Игорь Корнеев. В ходе процедуры было выявлено имущество балансовой стоимостью 80,1 млн руб. Земельные участки, здания, коммуникации и оборудование компании пытались реализовать с торгов, но желающих его приобрести так и не нашлось, несмотря на снижение цены с 224 до 78 млн руб.

Сергей Калашников