В Ростовской области в этом году от гриппа привили 2,7 млн птиц

По итогам девяти месяцев этого года специалисты ветеринарной службы Ростовской области вакцинировали от гриппа около 2,7 млн птиц и перевыполнили план на 9%, сообщает пресс-служба управления ветеринарии региона.

«Хотелось бы поблагодарить тех владельцев птицы, кто активно сотрудничает с ветслужбой, так как птичий грипп — это вирусная инфекция птиц, лечение данного заболевания не разработано, и в случае распространения вируса больную птицу приходится уничтожать. Поэтому вакцинация очень важна»,— передает пресс-служба слова начальника управления ветеринарии Ростовской области Владимира Жилина.

Больше всего птиц привили ветеринары из Кагальницкого, Шолоховского, Цимлянского, Сальского районов и города Зверево. В ноябре ветеринары совместно с министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области проведут мониторинг водоплавающих птиц на наличие гриппа.

Дарья Голякова