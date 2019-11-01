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Власти Ростова утвердили список новых пешеходных зон

В Администрации Ростова подготовили перечень территорий города, на которых предложено создать благоустроенные пешеходные зоны, сообщается на сайте администрации. Список по срокам реализации разбит на краткосрочные проекты, которые будут реализованы в следующем году, и долгосрочные — со сроком реализации до 2023 года.

Так, в Ленинском районе города благоустроят пешеходную часть вдоль ул. Малюгиной от пер. Островского до пер. Халтуринского. В Кировском районе для благоустройства предложили территорию у кинотеатра «Ростов» от ул. Большой Садовой до ул. Социалистической. В Ворошиловском районе планируют благоустроить бульвар Новоселов от ул. Волкова до гимназии № 76. Измайловский бульвар в ЖК Суворовский преобразят Октябрьском районе, а в Железнодорожном создадут пешеходную часть вдоль пер. Медного от пр. Стачки до ул. Профсоюзной. В Советском районе предложили создать бульвар для пешеходов вместо разделительной полосы от пр. Стачки до ул. Зорге, 9.

В Пролетарском районе благоустройство коснется сразу двух территорий. Там в пешеходную зону превратят участок вдоль ул. Окружной на Зеленом острове и территорию в районе пр. 40-летия Победы, 75/3-75/5. В Первомайском районе благоустроят  пешеходную часть вдоль ул. Металлургической и ул. Селиванова.

В следующем году  будет принята  новая  редакция Генплана, в которую должны войти все  запланированные  пешеходные зоны. 

Дарья Голякова


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