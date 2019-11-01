В Зауралье женщина осуждена за убийство своего ребенка после родов в электричке

В Курганской области вступил в силу приговор местной жительнице, выбросившей своего новорожденного ребенка из электрички. Она осуждена к 2,5 годам лишения свободы по ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Судом установлено, что в феврале 2018 года женщина родила ребенка в пригородном электропоезде. Находясь «в условиях эмоционального напряжения и психотравмирующей ситуации», она выбросила младенца из электрички на улицу.

Защитник осужденной обжаловал приговор, пытаясь добиться смягчения наказания. Однако Курганский областной суд согласился с мнением прокурора о законности, обоснованности и справедливости приговора и оставил его без изменения.