Бюджет Липецкой области на 2019 год скорректировали на 861 млн рублей

Депутаты липецкого облсовета внесли изменения в закон об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Доходы и расходы увеличились на 861 млн руб.

731 млн руб. составили поступления из федерального бюджета, 130 млн руб. – дополнительные поступления налога на доходы физлиц. Большую часть федеральных средств, 590 млн руб., направили на дорожное строительство (400 млн – на восточный обход промзоны Липецка, 190 млн – на мостовые переходы в Лебедяни и поселке Новая Жизнь). Еще 148 млн руб. выделено на строительство водопровода в Желтых песках. 32 млн руб. направлено на создание дополнительных мест в яслях, 35 млн – на обеспечение бесплатными лекарствами льготников, 27 млн – на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны.

За счет дополнительных поступлений от НДФЛ и перераспределения расходов областного бюджета областное управление здравоохранения получило 210 млн руб. Половина этой суммы пошла на погашение кредиторской задолженности медучреждений.

После внесения поправок доходы областного бюджета в 2019 году составят 1,6 млрд руб., расходы – 70,5 млрд руб.

Олег Мухин