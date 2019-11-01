Honda представила два тюнинговых CR-V

Honda CR-V Dream by Jsport Performance Accessories. Фото: Honda

Honda CR-V Dream by Jsport Performance Accessories. Фото: Honda

Honda CR-V Hybrid Do by Jsport Performance Accessories. Фото: Honda

Honda CR-V Hybrid Do by Jsport Performance Accessories. Фото: Honda

Версия Dream получила доработки для бездорожья. Песочно-красный кроссовер отличается декоративной раскраской кузова в виде карты. Дорожный просвет машины увеличен на 4 см, установлены 17-дюймовые колесные диски KMC и внедорожные покрышки Nitto Ridge Grappler. Кузов получил силовой обвес, крепление для запасного колеса и канистры с топливом на дверце багажника, дополнительный багажник Plateau на крыше со встроенной оптикой и раскладной палаткой Roofnest Falcon. В багажнике внутри машины размещены ящики для хранения вещей и холодильник. Технически Honda CR-V не изменилась и оснащается 193-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором и вариатором.

Исполнение Do базируется на гибридной 215-сильной версии (145-сильный 2-литровый бензиновый атмосферный мотор и пара электромоторов) и отличается установленным на крыше багажников для перевозки горного велосипеда. По остальным доработкам — лифт кузова, подножки, колёса и шины (установлена резина Nitto Terra Grappler) — модель повторяет концепт-кар Dream.

Премьера обеих версий Honda CR-V состоится в США в ноябре 2019 года на шоу SEMA в Лас-Вегасе.