Нижегородское минимущества взыскало с Элады Нагорной и партнеров 74,5 млн рублей

Арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил иск регионального минимущества о взыскании средств с Элады Нагорной, жены экс-главы города Олега Сорокина (осужден на 10 лет колонии), и пяти бизнес-партнеров – Максима Акатова, Павла Акатова, Андрея Колобова, Феликса Верховодова и Олега Головко. Министерство требовало с них совокупно 110 млн руб., суд постановил взыскать с индивидуальных предпринимателей 74,57 млн руб.

Напомним, спор касается пересчета арендной платы за пользование землей под ТРЦ «Жар-Птица». Участок с 2010 года находился в аренде ООО «НФСО» (входит в ГК «Столица Нижний»). В 2016 году строительство торгового центра закончилось, действие договора аренды прекратилось. Но до 2018 года с собственниками «Жар-Птицы» не перезаключили новый контракт. За эти почти два года чиновники и насчитали индивидуальным предпринимателям – ответчикам, в пользовании которых находилась территория, «неосновательное обогащение» с учетом арендных ставок с самым высоким коэффициентом. Истец объяснял это тем, что на земельном участке велось несколько видов разрешенного использования из категории «предпринимательство». В суде адвокат ответчиков Олег Шаронов возражал против иска и расчетов министерства. Он настаивал, что в ноябре 2018 года с ведомством был заключен договор именно под ТРЦ, никакого делового управления не велось, а чиновники противоречат сами себе.

Как сообщается в картотеке дел, суд постановил взыскать с Элады Нагорной 38,7 млн руб., с Максима Акатова – 3,7 млн руб., с Павла Акатова – 3,7 млн руб., с Андрея Колобова – 2,2 млн руб., с Феликса Верховодова – 6,87 млн руб., с Олега Головко – 19,3 млн руб. Мотивировочная часть решения суда не опубликована. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Анастасия Еремина