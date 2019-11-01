Оренбуржье приступило к формированию программы модернизации здравоохранения

Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения будет создана в Оренбуржье. Об этом сообщает областное правительство со ссылкой на губернатора Дениса Паслера.

«Мы работаем в этом направлении. В сельских населенных пунктах открываются новые ФАПы с современным диагностическим оборудованием, поликлиники переводятся в бережливый формат, решается вопрос с профессиональными кадрами для сельской медицины. Президентская программа придаст этой работе новый импульс и обеспечит области дополнительные федеральные ресурсы»,– цитируются в сообщении слова Дениса Паслера.

В четверг на расширенном заседании президиума Госсовета РФ президент Владимир Путин сообщил о том, что на модернизацию первичного звена сферы здравоохранения в федеральном бюджете на ближайшие три года, начиная с 2020-го, предусмотрено 150 млрд руб. дополнительных средств.

На эти цели в указанный период планируется тратить по 50 млрд руб. в год. Глава государства также допустил возможность корректировки объема ассигнований после проведения экспертизы региональных программ.

В связи с этим регионам поручено разработать программы модернизации первичного звена здравоохранения. Они должны быть созданы до 10 января и приняты до 1 июля 2020 года.

Георгий Портнов