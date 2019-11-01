Владимира Путина попросили разобраться в истории со сносом бани в Дербышках

Директор «Аналитического центра проблем безопасности» Иван Климов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в истории со сносом бани в Дербышках, на территории которой планируется построить многоквартирный жилой дом. Копию обращения он отправил директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору России Юрию Чайке, главе Росреестра Виктории Абрамченко, министру строительства России Владимиру Якушеву и руководителю ФАС России Игорю Артемьеву.

По его словам, собственником бани и участка, где она располагается, является ООО «Логика девелопмент-Стадионная», которое входит в группу компаний «ЖИК» депутата Казгордумы Эмиля Хуснутдинова. Совладельцами ООО «Логика девелопмент-Стадионная» значатся его гендиректор Владимир Михайлов и Айдар Мифтахов, «человек с той же фамилией, что у замужней дочери господина Хуснутдинова», говорится в обращении. В связи с этим Иван Климов просит Генпрокуратуру и ФСБ России проверить, соблюдается ли здесь закон «О противодействии коррупции», поскольку автор обращения видит в этой ситуации конфликт интересов.

Также господин Климов попросил ФАС проверить соблюдение закона «О защите конкуренции» при передаче в собственность участка с баней, поскольку на сайте комитета земельно-имущественных отношений он не нашел информации об аренде или продаже в собственность земельного участка. Кроме того, автор обращения попросил Росреестр проверить соблюдение закона «О кадастровой деятельности», поскольку «участок с баней заходит на границы других участков, а границы эти с собственниками соседних участков не согласованы».

Иван Климов также просит Минстрой России и Генпрокуратуру страны проверить соблюдение закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации». Автор обращения установил, что участок с баней в Дербышках находится в территориальной жилой зоне Ж-5, которая подразумевает строительство высотных многоквартирных домов, однако, информацию о проведении публичных слушаний и нормативных правовых актах на сайте мэрии Казани господин Климов не нашел.

"Ъ-Казань"