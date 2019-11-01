Магнитогорский завод прокатных валков завершил очередной инвестиционный проект

В ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков» (входит в Группу ПАО «ММК») в рамках реализуемой инвестиционной программы введен в эксплуатацию высокопроизводительный токарный станок с ЧПУ, предназначенный для обработки валков для листопрокатных, крупносортовых и рельсобалочных станов.



Новый вальцетокарный станок отвечает всем современным стандартам станкостроения, обеспечивая, наряду с высочайшей точностью обработки, стабильность конструкции, надежность и долговечность. С его запуском ЗАО «МЗПВ» готово выйти на рынок валков диаметром свыше 1000 мм.

Новое оборудование позволяет обрабатывать валки из высокопрочного чугуна, быстрорежущих и заэвтектоидных сталей.

Станок 1К675.01Ф3 по своим техническим характеристикам не имеет аналогов на Южном Урале. Максимальный диаметр обрабатываемой детали составляет 1850 мм, а грузоподъемность станка – до 70 тонн. Расстояние между центрами – 8000 мм. Обработка деталей осуществляется современной системой ЧПУ одновременно 2-мя суппортами. Имеется приспособление для нарезки рифления «ромб» и «чечевица».

ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков» - одно из крупнейших предприятий в России по производству листовых и сортовых валков, изготовленных методом центробежного литья. Предприятие поставляет высоколегированные чугунные листовые и сортовые валки для металлургических заводов в России и за рубежом. Партнёрами завода являются мировые лидеры в производстве стали. В их числе европейские компании TissenKrupp и ArsellorMitall, индийские TATA Stell и BHUSHAN, NUCOR (США), KRAKATAU-Steell, GORUDA (Индонезия) и другие. ЗАО «МЗПВ» является поставщиком №1 для ведущих российских металлургических компаний - ПАО «ММК», ПАО «НЛМК», ПАО «Северсталь», АО «ЕВРАЗ-НТМК». Стратегия развития завода направлена на постоянное улучшение качества, модернизацию и совершенствование производственного процесса для обеспечения металлургических производств конкурентоспособной продукцией, полностью удовлетворяющей требованиям прокатного производства.