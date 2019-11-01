Краевой УКС готов потратить 125 млн руб. на проект музея на заводе Шпагина

Управление капитального строительства Пермского края объявило о проведении акциона на разработку проекта по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия «Корпус производственных железнодорожных мастерских» для современного использования под музейно-культурный комплекс». Максимальная цена контракта – 125, 4 млн руб. Аукцион состоится 6 декабря. Срок выполнения контракта – 420 дней.

Напомним, под нужды краевого краеведческого музея предполагается приспособить один из цехов бывшего завода имени Шпагина. Всего проект реконструкции культурно-рекреационного пространства на заводе имени Шпагина разделен на четыре этапа: здание Пермской художественной галереи, реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Корпус производственный железнодорожных мастерских», Музей современного искусства, технологические сети и благоустройство территории.

Оценочная стоимость всех объектов — 9,5 млрд руб. Стоимость нового здания Пермской художественной галереи площадью 16 тыс. кв. м оценивается в 4,8 млрд руб. Реставрацию корпуса железнодорожных мастерских под музейно-культурный комплекс (20,3 тыс. кв. м) оценили в 2,7 млрд руб., проектирование и строительство Музея современного искусства (5,6 тыс. кв. м) — в 781 млн руб. Расходы на технологические сети оценены в 710 млн руб., благоустройство территории — 629 млн руб. Работы предполагается завершить к 2024 году. Отметим, что ранее краевые власти планировали завершить обустройство территории завода имени Шпагина, выкупленной за 444,5 млн руб., к 300-летию Перми в 2023 году.